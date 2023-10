Lords of the Fallen na pełnym akcji zwiastunie. CI Games chwali się recenzjami

Kilka dni temu poinformowano, że sprzedaż Lords of the Fallen przekroczyła milion egzemplarzy . Nieco później dowiedzieliśmy się, ile kosztowało wyprodukowanie i wydanie najnowszej produkcji CI Games i Hexworks . Dzisiaj natomiast w sieci pojawił się nowy zwiastun wspomnianego tytułu. Polska firma postanowiła przypomnieć graczom o wysokich ocenach Lords of the Fallen.

Warto także dodać, że wczoraj w Lords of the Fallen ruszyło limitowane czasowo wydarzenie o nazwie Halloween Event. Do 2 listopada na mrocznych ziemiach Mournstead gracze będą mogli zauważyć sezonowe dekoracje, a także podjąć się nowego wyzwania, które pozwoli zdobyć przerażający hełm inspirowany kultowymi dyniowymi latarniami.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest od dziś wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?