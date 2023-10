Lords of the Fallen - ile kosztowało wyprodukowanie gry? CI Games ujawnia kwoty

David Broderick – dyrektor finansowy CI Games – zaznaczył, że koszty marketingu obejmują nie tylko wydanie gry, ale również „inwestycję w całą franczyzę”, która pozwoli „budować silną bazę i rozpoznawalność marki” w przyszłości. Zapowiedziano również, że kolejne wyniki sprzedaży Lords of the Fallen zostaną przedstawione pod koniec listopada.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest od dziś wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?