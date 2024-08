Lollipop Chainsaw RePOP także na starszych konsolach. Nowe informacje o remasterze

Premiera odświeżonej wersji Lollipop Chainsaw zbliża się coraz większymi krokami. Jak już wiemy od jakiegoś czasu, tytuł pojawi się 12 września na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i PC. Dowiedzieliśmy się jednak, że nie będą to jedyne platformy na których zagramy w Lollipop Chainsaw RePOP.

Lollipop Chainsaw RePOP także na konsolach poprzedniej generacji

Producent remastera, Yoshimi Yasuda, poinformował za pośrednictwem Twittera/X, że Lollipop Chainsaw RePOP zobaczymy również na PlayStation 4 oraz Xbox One (niestety dla niektórych wyłącznie w wersji cyfrowej). Stanie się to jednak z opóźnieniem w porównaniu do najnowszych konsol, bo dopiero w listopadzie.

Wczytywanie ramki mediów. Lollipop Chainsaw RePOP jest remake'iem oryginalnego Lollipop Chainsaw z 2012 roku. Będzie to edycja definitywna gry z niezmienioną fabułą. Twórcy skupili się najbardziej na zmianach dotyczących rozmaitych usprawnień oraz dodaniu nowej zawartości. Oto najciekawsze z nich:

Skrócone ekrany ładowania oraz rozdzielczość Full HD.

System Chained Hits Hunting, który wzmacnia ataki wykonane pod rząd.

Ulepszenie systemu rejestrującego akcje gracza podczas podczas wykonywania kombosów.

Usprawnienia w trybie Chainsaw Blaster.

Dodatkowy tryb RePOP Mode, który zmienia efekty wizualne podczas zadawania obrażeń.

Nowe piły łańcuchowe z unikalnymi efektami w walce.

Nowy tryb rankingowy Time Attack Mode.

30 nowych kostiumów oraz 4 nowe kolory włosów bohaterki.

Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć fragment gameplayu Lollipop Chainsaw RePOP udostępnionego przez producenta Dragami Games. Prezentujemy go poniżej.