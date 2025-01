Lista wszystkich serialowych projektów od Prime Video. Amazon szykuje aż 20 seriali ze znanych marek

Amazon przygotowuje m.in. ekranizację gier God of War, Mass Effect, a także Warhammera 40.000, czy kolejne sezony Fallouta oraz Pierścieni Władzy.

To będą bardzo mocne miesiące, a nawet lata dla platformy Prime Video. Amazon regularnie zamawia nowe seriale, które zasilą bibliotekę swojego serwisu streamingowego. Obecnie powstaje aż 20 nowych seriali lub sezonów już wcześniej wypuszczonych produkcji, więc subskrybenci platformy nie będą mogli narzekać na nudę. Zarówno fani fantasy, jak i science fiction, czy kina superbohaterskiego znajdą coś dla siebie. Culture Crave w serwisie X postanowił zebrać wszystkie zapowiedziane tytuły, przedstawiając je na jednej grafice. Pełna lista robi wrażenie.

Bez konkretnej daty premiery pozostaje The Boys: Mexico, drugi sezon Gen V, drugi sezon Hazbin Hotel oraz drugi sezon Ukrytego poziomu. W przygotowaniu są także God of War, Mass Effect, Blade Runner 2099, Tomb Raider, animowany Creed, The Boys: Vought Rising, Dziewczyna z tatuażem, a także aktorski Warhammer 40.000 z Henrym Cavillem, który po wielu perturbacjach w końcu powstaje. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Video – zapowiedziane seriale na najbliższe lata

Niezwyciężony – Sezon 3

Reacher – Sezon 3

Koło czasu – Sezon 3

The Boys – Sezon 5

Fallout – Sezon 2

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – Sezon 3

Batman: Mroczny mściciel – Sezon 2

Hazbin Hotel – Sezon 2

Ukryty poziom – Sezon 2

Gen V – Sezon 2

The Boys: Mexico

Blade Runner 2099

God of War

Mass Effect

Tomb Raider

The Boys: Vought Rising

Creed

Warhammer 40,000

Spider-Noir

Dziewczyna z tatuażem

