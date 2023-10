Lista premier na Xbox i PC. Wielki powrót Alana Wake’a i nowość w PC Game Pass

W przyszłym tygodniu na brak nowości nie będą mogli narzekać również abonenci Microsoftu korzystający z komputerów osobistych. Już w najbliższy wtorek – 24 października – na rynku zadebiutuje bowiem Cities: Skylines 2 , które w dniu swojej premiery trafi również do usługi PC Game Pass . To jednak nie koniec wartych uwagi tytułów, które już w przyszłym tygodniu ukażą się na PC i konsolach Xbox.

24 października w sprzedaży pojawi się bowiem również Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Dwa dni później w ręce graczy trafi natomiast Ghostrunner 2 od polskiego studia One More Level. Natomiast w piątek – 27 października – na rynku zadebiutuje EA Sports UFC 5. Jest więc na co czekać. Jak wspomnieliśmy wyżej, w nadchodzących dniach użytkownicy komputerów osobistych oraz konsol Xbox będą mogli zapoznać się łącznie z aż 27 produkcjami. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (23 – 27 października 2023):