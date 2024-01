Lionsgate i Chad Stahelski podpisali umowę na dalszy rozwój Johna Wicka i Nieśmiertelnego

Chad Stahelski podpisał bardzo ważną umowę z Lionsgate. Od tej pory to on ma nadzorować prace nad serialami telewizyjnymi i filmami Nieśmiertelnyi John Wick.

Mało tego, Stahelski został przypisany jako wykonawca, a na pewno człowiek nadzorujący ich powstawanie, a także dalszy rozwój i opiekę nad marką John Wick. Przypieczętowała to, podpisana właśnie umowa pomiędzy reżyserem i wytwórnią.

Ta umowa rozszerza wspaniałą współpracę twórczą, jaką już nawiązaliśmy w przypadku Johna Wicka, i rozciąga ją na naszą franczyzę Highlander. Od samego początku Chad był twórczą siłą definiującą świat Wicka; gdy nadal myślimy o przyszłości tego świata, chcemy, aby Chad, współpracujący z Basilem Iwanykiem i Eriką Lee z Thunder Road, wspólnie opracowywali strategie na każdym kroku. Jest prawdziwym wizjonerem i jesteśmy podekscytowani, że mamy go w swoim narożniku.

Chad Stahelski odpowiada za rozwój Johna Wicka i Highlandera

Świat Johna Wicka został już rozszerzony o dwa seriale - Continental: W świecie Johna Wicka debiutował we wrześniu zeszłego roku, a w czerwcu zobaczymy spin-off noszący tytuł Balerina. Teraz przed Stahelskim kolejne wyzwanie, czyli nowa ekranizacja Highlandera i ewentualne dalsze kroki. Widać wyraźnie, że reżyser podchodzi do tematu bardzo poważnie i szanuje fanów klasycznych wydań tej historii. Jak sam podkreśla, nie chce robić remake’u, a celuje raczej w coś świeżego, co będzie do zaakceptowania zarówno przez fanów klasyki, jak i nowych widzów.