John Wick może otrzymać aż 9 części. Reżyser ma pomysły na kolejne filmy

Stahelski ma spisane pomysły na pięć kolejnych kontynuacji Johna Wicka. W rozmowie z Inverse reżyser został zapytany o rozwój serii i odpowiedział, że już nawet myślał o dziewiątej części, na którą również ma pewne pomysły. Dodał jednak, że wciąż nie wymyślili historii dla pięciu kolejnych filmów.

Mam za notatki dla Johna Wicka 5, 6, 7, 8, 9. Mamy wiele pomysłów, ale nie mamy zamkniętej historii. Nie jestem zainteresowany wyciąganiem pieniędzy od widzów w celu sprowadzenia Johna Wicka bez wyraźnego powodu. Czy jest to postać, którą lubię? Oczywiście. Cieszyłbym się ze zrobienia kolejnych filmów. Keanu [Reevesa] również nie trzeba byłoby namawiać do powrotu, gdybyśmy mieli dobrą historię. Pozostawiamy tę kwestię otwartą. Wiem, że studio byłoby zachwycone, gdybyśmy powiedzieli, że mamy kolejny film do zrobienia.