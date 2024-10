Liam Neeson kończy karierę w akcyjniakach. Aktor czuje się za stary na takie role

Liam Neeson najbardziej kojarzony jest z ról w takich filmach, jak Lista Schindlera, Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo, Gangi Nowego Jorku, To właśnie miłość, czy Batman - Początek. Jednak od pierwszej części Uprowadzonej z 2008 roku coraz częściej zaczął grać w filmach akcji. Od kilku lat grywa w samych takich produkcjach, które jednak nie zdobywają większej popularności. Zazwyczaj są to kiepskiej jakości i tanie filmy, które najczęściej nawet nie trafiają do kin. Już 1 listopada na dużym ekranie będziemy mogli zobaczyć jego najnowszy akcyjniak, czyli Rozgrzeszenie i aktor w magazynie People udzielił wywiadu, promującego tę produkcję, jednocześnie zapowiadając koniec pewnego etapu w swojej karierze.

Liam Neeson kończy grać w filmach akcji

Aktor wprost przyznał, że czuje się już za stary, aby nadal grywać w kinie akcji, a nie chce ciągle być zastępowany przez jego dublera. Neeson zapowiedział, że jeszcze w przyszłym roku wystąpi w kilku filmach akcji, po czym rezygnuje z takich ról.