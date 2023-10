Liam Hemsworth niedługo nacieszy się rolą Wiedźmina. Netflix planuje zakończenie serialu

Teraz, gdy WGA i studia osiągnęły porozumienie, prace nad serialem mogą być wznowione. Nie od dzisiaj wiadomo, że sezon 4 i sezon 5 mają być produkowane równolegle i Netflix pozostaje przy tym pomyśle, z tym że strajki zmieniły harmonogram. Zdjęcia do sezonu 4 miały rozpocząć się przed strajkiem we wrześniu 2023 r., ale obecnie plan zakłada ich rozpoczęcie w pierwszej połowie 2024 r. Po krótkiej przerwie ruszą od razu zdjęcia do piątego sezonu. I całkiem prawdopodobne, że będzie on tez ostatnim.

Piąty sezon będzie finałem Wiedźmina od Netflixa?

Co prawda Netflix nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia, ale coraz częściej pojawiają się pogłoski, że Wiedźmin bez Cavilla nie przetrwa bardzo długo. Mówi się, że sezon 5 będzie pożegnaniem Geralta z widzami.