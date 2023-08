Henry Cavill odszedł z Wiedźmina, bo był „wyczerpany” rolą? Reżyser zdradził nowe fakty

W wywiadzie dla Screen Rant Jobst przyznał, że Wiedźmin jest ogromnym serialowym przedsięwzięciem i realizacja takiej produkcji nie jest łatwa. Henry Cavill miał być jednym z najciężej pracujących osób na planie, który dawał z siebie wszystko. To właśnie zmęczenie i wypalenie zawodowe mogło skłonić aktora do rezygnacji z dalszych sezonów.

Cóż, Henry zrobił trzy sezony, a to jest wymagający serial, jest ogromny. Henry wykonuje wszystkie swoje sceny akcji, nie pozwala nawet na dublera ręki. Jeśli robisz zbliżenie ręki chwytającej miecz, to musi to być jego ręka. Więc zwykle sprowadzamy wtedy dublera, a aktor w tym czasie kręci inną scenę. Bierzesz kogoś innego do takich ujęć, więc nie musisz zawracać swojej gwieździe. Henry na to się nie godzi i w rezultacie efekty są nadzwyczajne. Przede wszystkim pracujesz z niesamowitym atletą, który trenuje wiele godzin przed i kilka godzin po zakończeniu zdjęć trwających przez 12 godzin i któremu bardzo zależy na pracy, którą wykonuje.

W dalszej części wywiadu Jobst przyznał, że sceny akcji od całej ekipy wymagały to wiele wysiłku. Nawet operatorzy kamery uczyli się przez kilka miesięcy choreografii walk, aby zostały odpowiednio nakręcone. Przez to wszystko reżyser uważa, że odejście Cavilla może wiązać się z wyczerpaniem.

To wyczerpujące dla głównego aktora, więc po trzech sezonach myślę sobie: „Ok, powołał serial do życia i jeśli czuje, że zrobił, co mógł, ufam mu”. To skupienie, które on ma, to pragnienie, aby zrobić to dobrze, jest darem dla osób, z którymi pracował, ponieważ motywuje wszystkich do powiedzenia: „Wystarczająco dobrze nie jest wystarczająco dobrze. To musi być fantastyczne”. Wszyscy chcemy tak pracować, nie chcemy robić czegoś dobrego, chcemy robić coś niesamowitego.