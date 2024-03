Lenovo zaprezentowało nowy tablet dla graczy. Poznajcie Legion Tab

Powstające ostatnio konsole przenośne sprawiły, że także gry dostępne do niedawna na komputerach, można teraz ogrywać mobilnie. I jest tu spory urodzaj, bo można wybierać pomiędzy takimi urządzeniami jak: Steam Deck , Asus ROG Ally , Lenovo Legion Go i tak dalej. Jak w to wszystko wpisze się nowe Lenovo, które na dodatek jest tabletem?

Urządzenie noszące nazwę Lenovo Legion Tab, to tablet do gier, wyposażony w 8,8-calowy wyświetlacz QHD+ z częstotliwością odświeżania 144 Hz i jasnością szczytową 500 nitów oraz wykorzystującym technologię Lenovo PureSight. Jest napędzany przez procesor Snapdragon 8+ Gen 1 4 nm, a także 12 GB pamięci LPDDR5X. Tab będzie miał 256 GB podstawowej pamięci, którą można dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty MicroSD o pojemności do 1 TB. I to wszystko w obudowie o grubości zaledwie 76 mm i wadze 350 g.

Lenovo Legion Tab – nowy tablet dla graczy

Producent zadbał o doskonałe chłodzenie, wykorzystujące technologię ColdFront, co gwarantuje, że urządzenie pozostanie chłodne nawet podczas wielogodzinnych sesji. Jeśli chodzi o baterię, tablet jest wyposażony w baterię o pojemności 6550 mAh, którą można szybko naładować przez port USB-C. Mówi się również, że port USB-C obsługuje DisplayPort 1.4, dzięki czemu użytkownicy mogą podłączyć tablet do większego ekranu. Urządzenie będzie kompatybilne z Wi-Fi 6 E i ma obsługiwać Bluetooth 5.3.