Legendy w EA Sports FC 25. Ujawniono nowe ikony

Co ciekawe, pojawią się one nie tylko w Ultimate Team.

Jak co roku, w EA Sports FC, lub serii FIFA wcześniej, do puli zawodników dodawane są nowe ikony, czyli gracze wyróżniający się podczas swojej kariery, ale niegrający już zawodowo dla żadnego klubu. W tym roku też tak się stanie i wiemy już, jakie nowe lub znane już twarze ujrzymy w EA Sports FC 25.

Do tej pory w EA Sports FC 25 ikony były dostępne wyłącznie w trybie Football Ultimate Team, jednak zmieni się to wraz z premierą najnowszej odsłony. Udostępni ona możliwość ponownego poprowadzenia kariery emerytowanego już w rzeczywistości piłkarza lub piłkarki. Osoby posiadające edycję Ultimate EA Sports FC 25 otrzymają trzy ikony do wyboru w trybie kariery zawodnika.

Przypomnijmy, że EA Sports FC 25 zostanie wydane 27 września na platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz PC. Gra dostępna jest również w edycji Ultimate, która m.in. daje dostęp do produkcji tydzień wcześniej, 4600 waluty do wykorzystania w Ultimate Team oraz dodatkową ewolucję piłkarza.