Lata 80., survival i zombie – Into The Dead: Our Darkest Days z wersją demonstracyjną

Miłośnicy klimatu lat 80. i zombie mogą zwrócić uwagę na kolejną produkcję, która zmierza na rynek. Choć Into The Dead: Our Darkest Days zadebiutuje dopiero w 2025 roku, już teraz zainteresowani mogą sprawdzić, co przygotowali twórcy. Dostępna jest bowiem wersja demonstracyjna gry, w której poprowadzimy grupę ocalałych do bezpiecznego miejsca.

Into The Dead: Our Darkest Days z wersją demo na platformie Steam

Into The Dead: Our Darkest Days to side-scrollingowa gra od studia PikPok. Zadaniem graczy będzie poprowadzenie grupy ocalałych podczas apokalipsy zombie do bezpiecznego miejsca. Akcja rozgrywa się w latach 80. w Walton City – rozległej, nadmorskiej metropolii. Miasto zostaje zalane hordami nieumarłych, a pozostali przy życiu są odcięci od pomocy z zewnątrz.