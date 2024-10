Landman. Negocjator na drugim zwiastunie. Nowy serial twórcy Yellowston zadebiutuje już wktótce

Pojawił się nowy zwiastun nadchodzącego serialu Landman. Negocjator autorstwa Taylora Sheridana, znanego twórcy Yellowstone. W głównej roli występuje Billy Bob Thornton, który wciela się w Tommy'ego Norrisa – twardego rozjemcy w świecie przemysłu naftowego. W zwiastunie padają mocne słowa: „Ludzie umierają, firmy naftowe nie”, które zapowiadają opowieść pełną napięcia.

Nowy serial twórcy Yellowstone. Premiera już wkrótce na SkyShowtime

Serial Landman to wyjątkowa tematyka, ale i wyjątkowa obsada. Warto wspomnieć o powrocie do pierwszej ligi aktorstwa Demi Moore, której gwiazda ponownie zabłysła za sprawą filmu Substancja. W obsadzie oprócz Moore i Thorntona zobaczymy też Jon Hamma (znanego z serialu Mad Man, ale też Fargo), Andy’ego Garcię oraz Michaela Peñę, co dodatkowo podnosi rangę produkcji. Ali Larter, Michelle Randolph, Kayla Wallace i Jacob Lofland dopełniają ekipę aktorską. Obsada kreuje bohaterów zamieszanych w dramatyczne wydarzenia rozgrywające się na tle zachodniego Teksasu.