Laika: Aged Through Blood – rewelacyjna metroidvania zmierza na konsole

O grze Laika: Aged Through Blood informowaliśmy Was już przy okazji pecetowej premiery. Produkcja od niezależnych deweloperów z Brainwash Gang i ekipy wydawniczej Headup Publishing zadebiutowała na rynku w październiku i spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Nic więc dziwnego, że twórcy zdecydowali się poszerzyć grupę odbiorców o posiadaczy konsol.

W Laika: Aged Through Blood postapokaliptyczny świat przemierzamy na motorze

Laika: Aged Through Blood już 5 grudnia zadebiutuje na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S/X. Od 11 stycznia 2024 roku gra będzie dostępna również na Nintendo Switch. Z okazji zapowiedzi premiery konsolowej twórcy przygotowali specjalny trailer.



Warto podkreślić, jak udaną produkcją jest Laika: Aged Through Blood. Wyłącznie na Steam gra doczekała się ponad 1700 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 95%, to pozytywne opinie. Tytuł przedstawiany jest przez twórców jako „motorvania”, co oczywiście nawiązuje do gatunku metroidvania. Jak się z pewnością domyślacie, w produkcji Brainwash Gang gracz porusza się na motocyklu, co nieco zmienia model zabawy. Ciągle mamy tu jednak do czynienia z platformową grą akcji 2D, w której głównymi atrakcjami są walki. Jeśli produkcja Was zaintrygowała, na Steam możecie znaleźć demo.