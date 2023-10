Laika: Aged Through Blood przyciąga graczy i zbiera świetne recenzje

Laika: Aged Through Blood to propozycja od niezależnych twórców z Brainwash Gang, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje Headup Publishing. Produkcja zadebiutowała na rynku przed kilkoma dniami i przypadła do gustu graczom. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

Laika: Aged Through Blood przyciąga klimatem i pomysłem na rozgrywkę

Laika: Aged Through Blood przedstawiane jest przez twórców jako „motorvania”, co oczywiście nawiązuje do gatunku metroidvania. Jak się z pewnością domyślacie, w produkcji Brainwash Gang gracz porusza się na motocyklu, co nieco zmienia model zabawy. Ciągle mamy tu jednak do czynienia z platformową grą akcji 2D, w której głównymi atrakcjami są walki.