Kultowe science fiction RPG skończyło 26 lat. Ta gra wciąż zachwyca, ale na nową odsłonę nie ma co liczyć

Na szczęście fani mogą oczekiwać remastera tej produkcji.

Deus Ex to jedna z tych gier, która na zawsze zapisała się w historii branży gier. Produkcja Ion Storm zadebiutowała 23 czerwca 2000 roku, ale nawet 26 lat później pozostaje punktem odniesienia dla twórców RPG, immersive simów i gier akcji, które stawiają na swobodę gracza. Teraz ten klasyk powróci za sprawą remastera, który został zapowiedziany jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Deus Ex – minęło 26 lat od premiery jednego z najważniejszych gier RPG w historii Oryginalny Deus Ex był projektem wyjątkowo ambitnym jak na swoje czasy. Gra wydana przez Eidos Interactive połączyła rozwój postaci, strzelanie z perspektywy pierwszej osoby, skradanie, hakowanie oraz decyzje wpływające na sposób przechodzenia misji. Zamiast prowadzić gracza jedną wyznaczoną ścieżką, pozwalała mu eksperymentować i samodzielnie dobierać metody działania. Cele można było realizować siłą, po cichu, dzięki technologii, rozmowom albo poprzez łączenie kilku rozwiązań naraz.

Gracze wcielali się w JC Dentona, nanoaugmentowanego agenta funkcjonującego w świecie pełnym spisków, globalnych napięć, potężnych korporacji i politycznych manipulacji. Deus Ex poruszał tematy inwigilacji, kontroli państwa, sztucznej inteligencji oraz dezinformacji na długo przed tym, zanim stały się one powszechne w grach. To właśnie dlatego jego cyberpunkowa historia do dziś pozostaje zaskakująco aktualna. Największą siłą gry była swoboda. Lokacje projektowano tak, aby niemal zawsze istniało kilka dróg do celu. Gracz mógł szukać alternatywnych przejść, wykorzystywać umiejętności postaci, obchodzić zabezpieczenia lub wdawać się w bezpośrednią walkę. Ta filozofia projektowania pomogła ukształtować gatunek immersive sim i wpłynęła na wiele późniejszych produkcji, także tych, które formalnie nie należały do tej samej kategorii.

GramTV przedstawia:

Sukces Deus Ex doprowadził do rozwoju całej marki. W 2003 roku ukazało się Deus Ex: Invisible War, a w 2011 roku seria wróciła za sprawą Deus Ex: Bunt ludzkości, które przedstawiło graczom Adama Jensena. Kontynuacja, Deus Ex: Rozłam ludzkości, zadebiutowała w 2016 roku i dalej rozwijała cyberpunkowe motywy znane z poprzednich odsłon. Mimo to wielu fanów uważa, że żadna kolejna część nie przebiła przełomowego oryginału. Od premiery ostatniej części minęła już niemal dekada, a marka od dłuższego czasu pozostaje w zawieszeniu. Właśnie dlatego zapowiedź remastera pierwszego Deus Ex wywołała tak duże emocje. Dla części graczy to szansa na powrót do jednego z najważniejszych RPG w historii, a dla innych okazja, aby po raz pierwszy sprawdzić tytuł, który przez lata obrósł legendą. Za odświeżoną wersję odpowiadają Aspyr oraz Eidos Montreal. Twórcy zapowiedzieli ulepszoną oprawę graficzną, poprawki jakościowe, zmodernizowane sterowanie, lepsze oświetlenie oraz inne usprawnienia techniczne. Jednocześnie remaster ma zachować fundamenty pierwowzoru, czyli atmosferę, strukturę misji i swobodę, dzięki którym Deus Ex zapisał się w historii branży. Początkowo premiera remastera była planowana na 5 lutego 2026 roku. Po reakcji społeczności na pierwszą prezentację Aspyr zdecydowało się jednak przesunąć debiut. Firma wyjaśniła, że potrzebuje więcej czasu, aby lepiej odpowiedzieć na oczekiwania fanów i dopracować końcowy efekt. Dotychczasowe zamówienia przedpremierowe zostały zwrócone, a nowa data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.