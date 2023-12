Kratos kontra bogowie Egiptu? God of War Ragnarok: Valhalla mogło ujawnić miejsce akcji nowej gry z serii

Podczas tegorocznego The Game Awards studio Sony Santa Monica oficjalnie zapowiedziało darmowy dodatek God of War Ragnarok: Valhalla, będący epilogiem nordyckich przygód Kratosa. Rozszerzenie zostało udostępnione graczom w ubiegłym tygodniu i niektórzy od razu rozpoczęli poszukiwanie poszlak dotyczących kolejnej odsłony serii. Jeden z graczy podzielił się swoim znaleziskiem, mając nadzieję, że tym razem Kratos odwiedzi starożytny Egipt.

Nowy God of War w starożytnym Egipcie?

W jednej z lokacji Kratos może spojrzeć na panoramę oddalonego miejsca, w którym znajdują się stożkowe budowle, przypominające piramidy. Deweloperzy z Santa Monica nie umieścili ich przypadkowo, chociaż na pierwszy rzut oka nie są one łatwe do dostrzeżenia, tym bardziej w tak dynamicznej grze jak God of War Ragnarok. Gracz o pseudonimie Pyro 5 wierzy, że to zapowiedź kolejnej gry z serii, która tym razem będzie rozgrywać się w Egipcie za panowania boga Ra.