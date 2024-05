Kosmiczna strategia 4X zmierza na Steam. Sins of a Solar Empire 2 zadebiutuje jeszcze w tym roku

W 2008 roku na rynku ukazało się Sins of Solar Empire. Jak się okazuje, kontynuacja kosmicznej strategii 4X, dostępnej do tej pory w ramach Early Access na Epic Games Store, jeszcze w tym roku trafi na platformę Steam. W związku z nadchodzącą premierą w sieci pojawił się zwiastun zdradzający termin premiery.

Sins of a Solar Empire 2 zadebiutuje na platformie Steam latem 2024 roku

Stardock Entertainment i Ironclad Games ogłosili właśnie, że Sins of a Solar Empire 2 ukaże się na platformie Steam latem 2024 roku. W sieci pojawił się także trailer zapowiadający wydarzenie i ukazujący fragmenty z rozgrywki. Gra zaoferuje „rozległe imperia, ogromne floty oraz całkowicie nowe i ekscytujące momenty”.

Sins of a Solar Empire 2 to również dynamicznie zmieniająca się galaktyka, która stwarza nowe możliwości strategiczne. Gracze będą mogli zdobywać wpływy, by zabezpieczyć swoje granice, ale także otrzymać wsparcie sojuszników. W kosmosie spotkać będzie można 3 unikalne rasy, z których każda charakteryzuje się innymi jednostkami, umiejętnościami czy technologiami.