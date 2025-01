Kontynuacja świetnie ocenianego RPG ze zwiastunem rozgrywki. Poznaliśmy nowy element produkcji

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, już w tym miesiącu doczekamy się premiery Tails of Iron 2: Whiskers of Winter. Odd Bug Studio przygotowało nowy zwiastun rozgrywki, na którym zobaczyliśmy sporo przeciwników oraz nowe lokacje z kontynuacji RPG-a akcji. Na nagraniu pojawiło się również kilku bossów.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter - opis nowej funkcji w gameplayu

Przy okazji nowego zwiastuna Tails of Iron 2: Whiskers of Winter twórcy udostępnili również wpis na Steamie, przybliżający szczegóły dotyczące zaprezentowanych elementów. W grze znajdą się cztery typy Elementa: Ogień, Lód, Elektryczność oraz Trucizna. Będą to różne typy magii, które po wybraniu dadzą nam możliwość wykorzystywania ich funkcji w walce. Zdobędziemy je podróżując po świecie, mają się one znajdować w kapliczkach, z którymi wejdziemy w interakcję.