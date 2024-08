Koniec sezonu ogórkowego. Microsoft prezentuje nowości, w tym wielki hit i premierę w Xbox Game Pass

Wakacje powoli się kończą, a wraz z nim odchodzi sezon ogórkowy. W najbliższych dniach na konsolach Xbox i komputerach osobistych pojawi się aż 28 gier. Jesienny sezon premier rozpocznie długo oczekiwana nowa gra Ubisoftu, czyli Star Wars Outlaws. Produkcja z uniwersum Gwiezdnych wojen może być jedną z najmocniejszych pozycji drugiej połowy tego roku. Ale na rynku zadebiutuje również inna duża gra, czyli Age of Mythology: Retold w wersji Premium Edition, która pozwala na siedmiodniowy wcześniejszy dostęp.

Użytkownicy Xbox Game Pass sprawdzą natomiast wczesny dostęp do otwartej bety Call of Duty: Black Ops 6. Subskrybenci będą mogli zagrać w trybach dla wielu graczy. Ponadto w tym tygodniu na Xboksach i PC swoje premiery mają Core Keeper, The Lord of the Rings: Return to Moria, SMITE 2, Espresso Tycoon, Monster Jam Showdown oraz Visions of Mana. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Xbox i PC – premiery tygodnia (26-30 sierpień)