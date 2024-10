Kong: Survivor Instinct z datą premiery. Polska gra ukaże się jeszcze w tym miesiącu

Polskie studio 7Levels ogłosiło datę premiery nowej gry przygodowej gry akcji 2,5D - Kong: Survivor Instinct. Tytuł doczekał się drugiego zwiastuna, na którym widzimy fragmenty rozgrywki wraz z lokacją oraz sceną ucieczki przed potworem.

Kong: Survivor Instinct - informacje o grze

Kong: Survivor Instinct to nowy tytuł polskiego studia 7Levels, które zajmuje się głównie produkcją gier na konsolę Nintendo Switch. Przenosimy się do rzeczywistości, gdzie dopiero co zakończyły się wydarzenia z filmu Godzilla vs. Kong autorstwa studia Legendary z 2021 roku. Wcielamy się w Davida poszukującego swojej zaginionej córki - Stacy. W czasie rozgrywki przechodzimy sekwencje zręcznościowe z elementami metroidvanii oraz pokonujemy napotkanych wrogów. Eksplorując lokacje znajdziemy materiały i narzędzia, które pomogą nam w walce.