Kończy się eldorado ze współdzieleniem kont. Max zablokuje korzystanie z jednego konta

Netflix wprowadził nowy trend na rynku platform streamingowych. Platforma od dłuższego już czasu uniemożliwia użytkownikom dzielenia się swoim kontem z osobami spoza gospodarstwa domowego właściciela konta. Aby móc dalej korzystać z serwisu, należało założyć własne konto lub wykupić jeden z dwóch dostępnych profili. Jeszcze bardziej restrykcyjnie podszedł do tego Disney+, który we wrześniu tego roku wprowadził zasady podobne do Netflixa, ale ograniczając możliwość zakupu tylko jednego dodatkowego profilu na tym samym koncie. Teraz walkę o większą liczbę użytkowników rozpoczął Max. Przedstawiciel Warner Bros. Discovery przekazał, że w przyszłym tygodniu pierwsi użytkownicy otrzymają wiadomości, które będą dotyczyć blokady współdzielenia kont.

Max rozpoczyna walkę ze współdzieleniem kont od przyszłego tygodnia

Dyrektor generalny firmy, JB Perrette, zapowiedział, że użytkownicy otrzymają małe przypomnienie o udostępnianiu danych logowania do swoich kont w serwisie Max osobom spoza ich gospodarstwa domowego. Przemawiając na szczycie Wells Fargo TMT w Rancho Palos Verde w Kalifornii, Perrette powiedział, że pierwsi subskrybenci dostaną wiadomości mailowe, które mają delikatnie przypominać im o obowiązującym regulaminie i zakazie współdzielenia kont.