Konami udostępniło fragment ścieżki dźwiękowej Silent Hill 2 Remake

Premiera Silent Hill 2 Remake odbędzie się za kilka dni. Jak już wiemy, pierwsze recenzje gry będziemy mogli przeczytać już 4 października. W ostatnim czasie Konami udostępniło fragment ścieżki dźwiękowej z odświeżonej wersji horroru z 2001 roku.

Soundtrack z Silent Hill 2 Remake już dostępny

Na oficjalnym kanale Silent Hill na YouTube zostało udostępnione prawie 50 minut soundtracku z remake’u drugiej odsłony serii. Nagranie zawiera wiele utworów autorstwa japońskiego kompozytora - Akiry Yamaoka. Zajmował się on również tworzeniem ścieżki dźwiękowej do oryginalnej gry, lecz przy okazji nowej wersji skomponował on kilka nowych utworów oraz przerobił istniejące - przykładowo “Theme of Laura” stało się “Theme of Laura 2”.