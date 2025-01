Kolejny kinowy hit w Disney+. Zaledwie dwa miesiące temu miał swoją premierę

Disney+ szaleje w styczniu. Dopiero co platforma zapowiedziała oczekiwaną premierę filmu Obcy: Romulus w swojej bibliotece, co nastąpi już w przyszłym tygodniu. Zaledwie dzień później subskrybenci będą mogli obejrzeć jeszcze jeden kinowy hit, który pojawi się na platformie po zaledwie dwóch miesiącach od swojej kinowej premiery. Mowa o filmie Prawdziwy ból, czyli najnowszej produkcji wyreżyserowanej przez Jessego Eisenberga, którego akcja rozgrywa się w Polsce. Historia inspirowana jest życiem reżysera i próbą zmierzenia się z trudną przeszłością jego rodziny.

Warto również zaznaczyć, że Prawdziwy ból jest jednym z oscarowych faworytów. Chociaż nominacje do Oscarów poznamy dopiero 19 stycznia, to film już teraz zbiera sporo nagród i nominacji na pozostałych galach podczas tegorocznego sezonu nagród. Niedawno Kieran Culkin odebrał Złotego Globa dla najlepszego aktora drugoplanowego, a film nominowany był również w głównej kategorii, a także dla najlepszego reżysera i aktora pierwszoplanowego. Dodatkowo Prawdziwy ból zdobył nominacje na Critics' Choice Awards, Film Independent, a także SAG (gildia aktorów) oraz gildii montażystów.

David i Benji Kaplanowie wybierają się do Polski, w rodzinne strony swojej zmarłej babci, aby uczestniczyć w wycieczce, mającej przedstawić im tragiczną historię Żydów z okresu II wojny światowej. Zamierzają dowiedzieć się więcej o Holokauście, dawnym życiu Żydów w Polsce, a także odwiedzić dom, w którym mieszkała ich babcia, zanim trafiła do obozu, z którego ostatecznie uciekła, emigrując do Ameryki. Jednak dla kuzynów będzie to nie tylko cenna lekcja historia i człowieczeństwa, ale również emocjonalna podróż, która pozwoli im zaleczyć własne rany i naprawić więź, która niegdyś czyniła z nich niemal rodzonych braci. W tej nostalgicznej przygodzie towarzyszyć im będzie reszta uczestników, czyli Marcia, pochodzący z Afryki Eloge, który przeszedł na judaizm, a także małżeństwo Diane i Mark, a ich przewodnikiem będzie pochodzący z Azji James.

Oprócz Jessiego Eisenberga i Kierana Culkina w obsadzie znaleźli się również: Jennifer Grey, Will Sharpe, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel Oreskes, a także polscy aktorzy, w tym Jakub Gąsowski, Piotr Czarniecki, Krzysztof Jaszczak, Marek Kasprzyk i Jakub Pruski.