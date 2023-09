Kolejna plotka o remasterze Bloodborne okazała się kłamstwem

Kilka dni temu w sieci pojawiła się nowa plotka dotycząca zremasterowanej wersji Bloodborne. Okazało się, że niestety jest to wierutne kłamstwo, pochodzące od osoby podszywającej się pod człowieka znającego branżę.

Jest to już kolejny raz, kiedy pogłoska na ten temat obiega internet. W maju 2023 roku pojawiła się informacja, że Sony wkrótce zaprezentuje lub ogłosi remaster Bloodborne . Z perspektywy czasu już wiemy, że było to zwykłe kłamstwo.

Wiadomo, że gracze chętnie widzieliby remaster/remake Bloodborne, ale wygląda na to, że Sony nie jest obecnie zainteresowane, żeby spełnić ich oczekiwania. Co więcej, Bloodborne nie znalazło się także na liście wycieków GeForce Now, a więc możemy śmiało założyć, że nic nie dzieje się w tym temacie.