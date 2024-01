Kolejna edycja Gamedavowych Pogaduch już w lutym. Jak zwykle w Warszawie i Wrocławiu

Gamedevowe Pogaduchy to spotkania w luźnej atmosferze, skierowane nie tylko bezpośrednio do osób obecnych w branży, ale także wszystkich zainteresowanych jej funkcjonowaniem . Oczywiście gośćmi specjalnymi są zawsze ludzie znajdujący się w centrum gamedvu i podobnie będzie w trakcie najnowszej edycji, zaplanowanej na luty.

W Warszawie wydarzenie poświęcone będzie tematowi „Zmiany designu podczas produkcji”, czyli rozmowa ma się toczyć wokół spraw związanych z powodami zmian w designie, jak wpływają one na produkcję i pracę programistów oraz rozmów o tym z wydawcami i inwestorami. Gośćmi specjalnymi będą twórcy gry Frostpunk, czyli Marta Fijak oraz Krzysztof Taperek oraz Jan Wasak, który brał udział w produkcji SGW:Contracts 2.

Gamedevowe Pogaduchy – kolejne wydarzenie w lutym

Z kolei we Wrocławiu gościem specjalnym będzie Kuba Wiśniewski, twórca Glass Cannon Games, którego specjalnością jest przygotowywanie portów znanych produkcji na gry planszowe. To właśnie on sprawił, że This war of mine, Frostpunk, Dying Lighta, APEX Legends i Diablo 4 trafiły na stoły graczy planszówkowych. Opowie o wyzwaniach jakie czekają na deweloperów zajmujących się takimi konwersjami – projektowanie, wydawanie i finansowanie.