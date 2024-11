Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Ubiegłoroczna premiera i dodatkowy bonus do popularnej gry

Jak w każdy czwartek, również w tym tygodniu Epic Games Store rozda kolejną grę całkowicie za darmo. Oferta obejmuje tylko jedną grę, którą jest Deceive Inc. Produkcja studia Sweet Bandits Studios została wydana w marcu 2023 roku. Jest to kooperacyjna gra akcji FPP, polegająca na skradaniu i wykonywaniu celów misji wraz z innymi graczami. Wieloosobowy tytuł spodobał się graczom, który może pochwalić się 85% pozytywnych opinii. Tytuł będzie dostępny już dzisiaj o godzinie 17:00.

Witamy w szeregach DECEIVE INC.

Wkrocz do tajnej akcji wcielając się w asów i mistrzynie szpiegostwa w tej wieloosobowej grze pełnej podstępów i trików w rękawie. Przebierz się za dowolnego cywila, by wtopić się w tłum. Użyj najnowocześniejszych gadżetów, by zyskać przewagę. Wydostań pakiet za wszelką cenę, zanim zrobi to konkurencja! Podczas pracy dla DECEIVE INC., żadna sztuczka nie jest za brudna.