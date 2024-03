Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Następny prezent na PC

Epic Games Store jak zwykle nie zawodzi w czwartki i sklep oferuje kolejną darmową grę na PC. Już o godzinie 17:00 do pobrania dostępna będzie za darmo gra Islets. Tytuł stworzony przez Kyle’a Thompsona zadebiutował na rynku w sierpniu 2022 roku, oferując oryginalne podejście do gatunku metroidvanii. Produkcja w ramach prezentu odebrać będzie można do następnego czwartku, czyli do 4 kwietnia.

Islets to zaskakująca metroidvania o nawiązywaniu kontaktów z ludźmi wokół ciebie. Doprowadzając do łączenia wysp i zaprzyjaźniając się z grupą uroczych postaci, świat się rozszerza i odkrywa przed Iko nowe części każdego obszaru. Przeszukaj każdy zakamarek, aby zebrać wiele ulepszeń ukrytych w tym świecie i stawić czoła licznym wyzwaniom!

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

W sklepie Epic Games dostępne są jeszcze dwie gry z ubiegłego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie za darmo odebrać Call of the Wild: The Angler oraz Invincible Presents: Atom Eve.