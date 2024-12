Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Dwunastym prezentem tytuł ze znanej serii

Rozpoczęła się promocja na kolejną darmową grę w Epic Games Store. Tym razem sklep przyszykował niespodziankę dla fanów popularnej serii od studia Robot Entertainment. Mowa o Orcs Must Die! 3, czyli marce, która przyczyniła się do rozwoju nieco zapominanego już dzisiaj gatunku tower defense. Produkcja pierwotnie zadebiutowała wyłącznie na Google Stadia w 2020 roku i dopiero rok później trafiła na komputery osobiste i konsole Xbox oraz PlayStation.

Orcs Must Die! 3 wyzwala chaos zabijania orków na niewyobrażalną dotąd skalę. Grając solo lub we współpracy we dwójkę, korzystaj z potężnego arsenału pułapek i broni. Siekaj, spalaj, ciskaj i raź hordy odrażających orków w długo oczekiwanej kontynuacji obsypanej nagrodami serii. W scenariuszach wojennych, będących nowością w serii, gracze stawiają czoła największym armiom orków, jakie kiedykolwiek zebrano. Sterowalne machiny wojenne zapewniają graczom siłę ognia niezbędną, by wyrzucać, dźgać, zwęglać i rozczłonkowywać odrażających intruzów.

Kolejny świąteczny prezent dla graczy w Epic Games Store

Aby odebrać darmowe Orcs Must Die! 3, udajcie się pod ten adres. Grę możecie przypisać do swojego konta wyłącznie do jutra, tj. do 30 grudnia do godziny 17:00 czasu polskiego.