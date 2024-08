Kolejna darmowa gra PC na Steam. Gracze mogą zaoszczędzić nawet 92 zł

Ruszyła oferta na kolejną darmową grę na Steam. Tym razem swój prezent rozdaje sklep Fanatical, więc tradycyjnie macie siedem dni na odebranie produkcji ale trzeba się liczyć, że pula kluczy jest ograniczona i promocja może zakończyć się przedwcześnie. Swoją bibliotekę cyfrowych gier tym razem wzbogacicie o Intravenous. Zaledwie tydzień temu gra rozdawana była na GOG-u, a teraz możecie zdobyć tytuł studia Explosive Squat Games na Steam. W sklepie Valve produkcja kosztuje niecałe 92 zł. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Właśnie wszedłeś do magazynu przez szyb wentylacyjny, kiedy słyszysz głosy z zewnątrz. Wiedzą, że tu jesteś. Ktoś musiał ich powiadomić. Nadal pozostajesz w cieniu. Gasisz światła, wyłączasz czujki i otwierasz drzwi. Jesteś cichym zabójcą. Odwracasz uwagę strażników rzucając butelkami lub naśladując głosy ich żon. Jeden po drugim wyłączasz im światła. Cholera. Zostałeś odkryty. Strzelasz w zamek następnych drzwi. W strzelaninie pełnej adrenaliny eliminujesz swój cel i ledwo udaje Ci się uciec. Dobra robota! Wejdź do świata Intravenous jako Steve Robbins – mężczyzny pragnącego zemsty po stracie brata z rąk nędznych ćpunów. Zagłęb się w przestępczy świat, będąc ukryty w mroku lub bądź uzbrojony po zęby i odziany w zbroję, bezpośrednio strzelając do przeciwników.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Intravenous za darmo, to klucz do gry odbierzecie z tej strony. Aby zdobyć prezent, należy posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na newsletter, który od razu można anulować. Kod na grę należy aktywować na Steamie. Oferta trwa tylko do 23 sierpnia lub wyczerpania zapasów kluczy.