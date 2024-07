Kolejna darmowa gra PC do odebrania na GOG. Trzeba się jednak pośpieszyć

W sklepie GOG ruszyła oferta z kolejną darmową grą. Przez kilka najbliższych dni możecie bez żadnych opłat odebrać następny tytuł, który już na zawsze zachowacie na swoim koncie. Tym razem za darmo możecie zgarnąć grę The First Templar - Special Edition, czyli przygodową grę akcji osadzoną w średniowieczu. Za produkcję odpowiada studio Haemimont Games. Tytuł zadebiutował na rynku w 2011 roku, zagarniając pozytywne oceny od graczy. Teraz każdy chętny posiadacz komputera może wypróbować tę produkcję całkowicie za darmo. Ale trzeba się pośpieszyć, gdyż prezent dostępny jest tylko przez trzy kolejne dni.

W The First Templar poznasz historię dwójki głównych bohaterów: francuskiego templariusza i jego towarzyszki, szlachetnej damy, którą ogłoszono heretyczką. Przejmując kontrolę nad tymi nietypowymi partnerami, gracz musi odkryć tajemnice stojące za Zakonem Templariuszy, odegrać swoją rolę w wielkim spisku i odkryć tajemnicę Świętego Graala. Bohaterowie na każdym kroku mierzą się z potężnymi przeciwnikami, jak Saraceni, król Francji Filip IV czy inkwizytorzy. The First Templar posiada tryb dla jednego gracza oraz kooperacyjny. Kiedy grasz solo, możesz przełączać się między postaciami – drugą steruje w międzyczasie SI gry. Do rozgrywki może w dowolnym momencie dołączyć drugi gracz – przejmuje wówczas od komputera kontrolę nad drugą postacią.

Kolejna darmowa gra PC na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym The First Templar - Special Edition, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą którego przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 6 lipca, czyli najbliższej soboty.