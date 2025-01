Kolejna darmowa gra na Steam. Odbierz tytuł, zanim stanie się płatny

ShellSnore Games poinformowało graczy, że ich platformówka Jaded wkrótce doczeka się pełnej wersji, tym samym wychodząc z etapu wczesnego dostępu. Z tego powodu gra stanie się płatna i trzeba będzie na nią wydać niecałe 10 dolarów. Deweloperzy dodali, że są dumni ze swojej produkcji, a ta cena najlepiej odzwierciedla ich wysiłek, jaki włożyli w grę. Studio daje jednak możliwość graczom, aby wciąż przypisali grę bez żadnych opłat do swojego konta. Tylko do 25 stycznia możecie zdobyć Jaded całkowicie za darmo. Potwierdzono także, że każdy, kto posiada grę w swojej bibliotece, otrzyma bezpłatną aktualizację do pełnej wersji. Szczegóły odebrania Jaded znajdziecie poniżej.

Skacz i walcz z przeszkodami i wrogami w Jaded, liniowej platformówce 2D. Spowolnij czas za pomocą 360-stopniowego doskoku i namierzaj cele, aby je pokonać! Zobacz ośnieżone góry, gęste lasy, jaskinie wulkaniczne i opuszczone laboratorium. Zabity przez wrogów lub przeszkody? Natychmiast odradzaj się na początku lokacji, co daje nieskończoną liczbę prób pokonania wyzwania! – brzmi oficjalny opis gry.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście chętni na przypisanie do swojego konta Jaded za darmo, to udajcie się na tę stronę. Następnie kliknijcie niebieski przycisk „Dodaj do biblioteki”. Produkcja zostanie dodana do Waszego konta na Steam.