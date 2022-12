Premiera gry Knights of Honor II: Sovereign. Gratka dla miłośników strategii?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wczoraj – 6 grudnia 2022 roku – na platformach Steam oraz GOG.com zadebiutowała gra Knights of Honor II: Sovereign. Niektórzy doskonale wiedzą, że chodzi o pełnoprawną kontynuację ciepło przyjętej strategii z 2004 roku. Zainteresowani muszą liczyć się z wydatkiem wynoszącym 183,47 złotych (gra jest aktualnie przeceniona, regularna cena to 208,49 złotych). Co warto zaznaczyć, produkcja ukazała się wyłącznie na komputerach osobistych i oferuje lokalizację kinową, czyli z polskimi napisami. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na temat gry, minimalne.

Czym jest Knights of Honor II: Sovereign?

Knights of Honor II: Sovereign zawiera głębię, której pragną gracze, a jednocześnie stanowi doskonałe wprowadzenie do gatunku grand strategy, w którym przedstawiony świat tętni życiem, oddycha i czeka na podbicie. Wybierz starannie członków swojej rady królewskiej i określ przeznaczenie swojego ludu, niezależnie od tego, czy będzie to bogactwo, podboje, intrygi, handel czy porażka! Twórz armie, aby bronić swoich ziem lub toczyć wojny z wrogami – w tej pełnej akcji grze RTS możesz nawet wkroczyć do walki w sposób bezpośredni. Droga stoi przed tobą otworem: zostań prawdziwym suwerenem swojego ludu. (Steam)

Najważniejsze cechy gry:

Przystępna gra z gatunku grand strategy – Pożądana głębia związana z religią, dyplomacją, rozwojem miasta i nie tylko, ale bez niepotrzebnego zagmatwania.

– Pożądana głębia związana z religią, dyplomacją, rozwojem miasta i nie tylko, ale bez niepotrzebnego zagmatwania. Wybierz swoje królestwo – Wybierz jedno spośród ponad 200 królestw z Europy, Afryki Północnej i części Azji.

– Wybierz jedno spośród ponad 200 królestw z Europy, Afryki Północnej i części Azji. Rozgrywka w czasie rzeczywistym – Średniowieczny świat tętni życiem, niepotrzebne są żadne tury.

– Średniowieczny świat tętni życiem, niepotrzebne są żadne tury. Rada królewska – Mianuj marszałków, kapłanów, kupców, dyplomatów i szpiegów, by egzekwowali twoją wolę w całej krainie.

– Mianuj marszałków, kapłanów, kupców, dyplomatów i szpiegów, by egzekwowali twoją wolę w całej krainie. RTS-owe bitwy – Dowodź armiami w pasjonujących starciach bezpośrednio na polu bitwy.

– Dowodź armiami w pasjonujących starciach bezpośrednio na polu bitwy. Rozbudowany tryb wieloosobowy – Połącz się z kilkoma znajomymi, aby podjąć wyzwania średniowiecznego świata.

Knights of Honor II: Sovereign – wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY : Windows 10/11 64-bitowy

Windows 10/11 64-bitowy PROCESOR: AMD FX-8350 lub Intel Core i5-2500K

AMD FX-8350 lub Intel Core i5-2500K KARTA GRAFICZNA: Radeon HD 7870 lub GeForce GTX 750-Ti

Radeon HD 7870 lub GeForce GTX 750-Ti PAMIĘĆ: 8 GB RAM

8 GB RAM DIRECTX: wersja 11

wersja 11 MIEJSCE NA DYSKU: 14 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

Windows 10/11 64-bitowy PROCESOR: AMD Ryzen 3 3100 lub Intel Core i5-6600k

AMD Ryzen 3 3100 lub Intel Core i5-6600k KARTA GRAFICZNA: Radeon RX 580 lub GeForce GTX 1660

Radeon RX 580 lub GeForce GTX 1660 PAMIĘĆ: 16 GB RAM

16 GB RAM DIRECTX: wersja 11

wersja 11 MIEJSCE NA DYSKU: 14 GB dostępnej przestrzeni

Na ten moment opinie użytkowników zostały skategoryzowane jako mieszane. Sporo graczy jest zachwyconych zarówno oprawą graficzną, jak i dopracowaniem mechanik czy ciekawymi systemami. Inni natomiast uważają, że grafika nie zmieniła się zbytnio od premiery pierwowzoru, a niektóre osoby zgłaszają problemy m.in. z trybem wieloosobowym. Wielu członków społeczności zwraca również uwagę na stosunkowo wysoką cenę (która, z drugiej strony, według niektórych jest odpowiednia ze względu na wielkość produkcji oraz jej jakość). Krótko mówiąc, na razie mamy do czynienia z typową sytuacją dwóch obozów. Pozostaje dać grze trochę czasu. A Wy? Graliście już, czy może macie zamiar zagrać?