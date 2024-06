Kleks i wynalazek Filipa Golarza na pierwszych zdjęciach. Tak wygląda nikczemny złoczyńca

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć, że będzie to zupełnie inne wyobrażenie Golarza Filipa od tego, którego znamy z oryginalnej Akademii Pana Kleksa z 1983 roku, w której w tę postać wcielił się Leon Niemczyk. Chabior będzie miał długie, białe włosy oraz krótką brodę, co przywodzi na myśl postać Lucjusza Malfoya z Harry’ego Pottera.

Trochę czekałem, ale w końcu w trylogii „Akademia Pana Kleksa” pojawia się w pełnym wymiarze postać Filipa Golarza, którą miałem przyjemność zagrać. Filip powraca, żeby zemścić się za odrzuconą miłość i poniżenie, którego doświadczył w Akademii. Czy uda mu się zniszczyć Akademię? Ja wiem, co się wydarzy, a widzowie musza poczekać do 3 stycznia i oficjalnej premiery – powiedział Janusz Chabior.

Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem.