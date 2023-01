Kingdom: The Blood – nowy gameplay z RPG akcji na podstawie serialu Netflixa

W lipcu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Kingdom: The Blood – nowego RPG akcji na podstawie popularnej produkcji Netflixa przedstawiającej plagę zombie w średniowiecznej Korei. Tymczasem deweloperzy ze studia Action Square postanowili najwyraźniej przypomnieć graczom o wspomnianym tytule, ponieważ do sieci trafił nowy gameplay, który pozwala sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji.

Kingdom: The Blood na nowej rozgrywce z komentarzem twórców

Wspomniany materiał został okraszony komentarzem twórców. Deweloperzy przedstawiają w nim najważniejsze elementy swojej produkcji i opowiadają, w jaki sposób zamierzają odwzorować realia znane z serialu Netflixa. Wideo niemal w całości złożone jest z fragmentów rozgrywki, dzięki którym zainteresowani mogą przekonać się, jak w rzeczywistości będzie wyglądać nadchodzące dzieło studia Action Square.



Deweloperzy zaznaczają, że sporo uwagi poświęcają walce. Twórcom zależy bowiem, by sama rozgrywka była wystarczającym powodem do zagrania w Kingdom: The Blood. Studio chwali się również zróżnicowaną zawartością. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami produkcja zaoferuje nie tylko tryb fabularny, który pozwoli wziąć udział w wydarzeniach znanych z serialu, ale także kilka innych wariantów zabawy.



Action Square ponownie wspomina bowiem o „Conquest Mode”, a także o możliwości wzięcia udziału w starciach PvP. Dodatkowo w Kingdom: The Blood pojawi się także system rozwoju postaci. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie, czego jeszcze można spodziewać się po wspomnianej produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Kingdom: The Blood powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android. Deweloperzy zamierzają zadbać m.in. o funkcję cross-save, dzięki czemu gracze będą mogli bez problemu przenosić swoje postępy pomiędzy platformami. Niestety wciąż nie poznaliśmy nawet przybliżonej daty premiery.