Kingdom Come: Deliverance wkrótce na Nintendo Switch. Ujawniono termin premiery

Mikołaj Ciesielski 2 0

Użytkownicy konsol Nintendo wkrótce będą mieli okazję zapoznać się z produkcją Warhorse Studios.

Od zapowiedzi Kingdom Come: Deliverance na Nintendo Switch minęło już ponad 2,5 roku. Wygląda jednak na to, że prace nad wspomnianym wydaniem zmierzają ku końcowi. Deweloperzy ze studia Warhorse opublikowali bowiem wiadomość, która powinna ucieszyć wszystkich posiadaczy „pstryka” zainteresowanych przygodami Henryka. Czeski zespół ujawnił bowiem termin premiery Kingdom Come: Deliverance w wersji na konsole Nintendo. Warhorse Studio ujawniło, kiedy Kingdom Come: Deliverance zadebiutuje na Nintendo Switch We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) Warhorse Studio zapowiedziało, że Kingdom Come: Deliverance ukaże się na Nintendo Switch na początku 2024 roku. Niestety deweloperzy z czeskiego zespołu nie ujawnili dokładnej daty premiery gry na sprzętach japońskiej firmy.

Zgodnie z zapowiedziami w ręce posiadaczy konsol Nintendo Switch trafi wersja Royal Edition. Wspomniane wydanie Kingdom Come: Deliverance zawiera wszystkie dodatki, czyli Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards oraz A Woman's Lot. Grasz jako Henryk, syn kowala. Wciągnięty siłą w brutalną wojnę domową, obserwujesz bezradnie, jak najeźdźcy niszczą twoją wieś i zabijają twych przyjaciół oraz rodzinę. Ledwo uszedłszy z życiem, bierzesz miecz, by wziąć odwet. Pomścij śmierć swych rodziców i pomóż odeprzeć wroga! – czytamy w opisie gry na Steam.

