Kingdom Come: Deliverance 2 z premierą w 2024 roku. Wyciekł fragment zwiastuna

Warto dodać, że oficjalna zapowiedź Kingdom Come: Deliverance 2 odbędzie się dzisiaj o 20:00 czasu polskiego. Prezentację nowej gry Warhorse Studios będzie można śledzić na oficjalnych kanałach czeskiego zespołu na platformach Twitch.tv oraz YouTube.

Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come: Deliverance zadebiutowało na rynku w lutym 2018 roku. Obecnia gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Warhorse, to zapraszamy Was do lektury: Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze – recenzja gry Kingdom Come: Deliverance.