Kingdom Come: Deliverance 2 to już pewniak? Warhorse może pokazać trailer live-action

W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje związane z najnowszym projektem czeskiego studia Warhorse. Już za kilka dni mamy otrzymać zapowiedź nowej gry, jednak deweloperzy nie podali, z jakim tytułem mamy do czynienia. Udostępniona grafika oraz kolejne doniesienia od branżowych insider’ów sugerują jednak, że niemal z pewnością mówimy o Kingdom Come: Deliverance 2. Ponadto twórcy mogą wraz z zapowiedzią zaprezentować zwiastun live-action.

Insiderzy potwierdzają wieści w sprawie Kingdom Come: Deliverance 2

Już 18 kwietnia o godzinie 20:00 czasu polskiego Warhorse ma zapowiedzieć swoją najnowszą grę. Choć czeski zespół nie zdecydował się na podanie tytułu, branżowi insiderzy, Tom Henderson oraz billbil-kun potwierdzili w mediach społecznościowych, że mówimy o Kingdom Come: Deliverance 2. To jednak nie koniec dobrych wieści związanych z kolejnym projektem deweloperów.

Czeski portal Indian-tv dotarł bowiem do ciekawych informacji dotyczących umowy pomiędzy Warhorse i władzami miasta Kutna Hora. Okazuje się, że deweloperzy pod koniec stycznia mieli nagrywać w miejscowości film, co według wspomnianego serwisu może zwiastować trailer live-action Kingdom Come: Deliverance 2. Dokument wspomina nawet o nazwie projektu, choć, co ciekawe, z pewnym błędem.