Kim jest Marrok z serialu Ahsoka? Twórcy zakpili z fanowskich teorii

Tym samym Marrok okazał się oryginalną postacią z Ahsoki. Pod maską nie krył się nikt ważny, choć nie mogła być to całkowicie przypadkowa osoba, o czym świadczą jego umiejętności walki i pilotowania statków kosmicznych. Mimo to raczej widzowie nie mają co liczyć, że poznają tożsamość tej postaci.