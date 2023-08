Bohater gry z Gwiezdnych wojen tajemniczą postacią z Ahsoki? Fani znaleźli kolejne wskazówki

Aktor użyczał swojego głosu Darhowi Maulowi w Gwiezdnych wojnach: Wojny klonów i Star Wars: Rebelianci. Fani mogą go znać również z dwóch części Star Wars: The Force Unleashed, gdzie podkładał głoś Galenowi Marekowi, czyli głównemu bohaterowi serii, który znany jest również jako Starkiller. Jedna z osób na X zamieściła film z porównaniem modulowanych głosów Marroka i Starkillera z gry, który możecie zobaczyć poniżej.

Również inni fani są przekonani, że to ten sam głos i wierzą, że Dave Filoni wprowadził kultowego bohatera do nowego kanonu Gwiezdnych wojen. Sam twórca jeszcze w 2017 roku stwierdził, że chciałby skorzystać z tej postaci w Star Wars: Rebelianci. Wtedy to mu się nie udało, ale niewykluczone, że w Ahsoce w końcu dopiął swego.