Ahsoka – fani zachwyceni 4 odcinkiem serialu. Powrotu tego bohatera oczekiwali od dawna

W piątym epizodzie możemy więc oczekiwać wielu wspólnych scen Ahsoki z Anakinem. Z tego powodu fani są zachwyceni widowiskowym wstępem do przyszłotygodniowego odcinka, w którym Hayden Christensen kolejny raz powróci do swojej ikonicznej roli. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

CZY TO NAPRAWDĘ SIĘ STAŁO???

Wow wow Ahsoka odcinek 4 był perfekcyjny. Nie tylko tak mówię, naprawdę to mam na myśli. Absolutnie jestem tym oszołomiony. To jest na zupełnie innym poziomie! Dialogi były doskonałe, gra aktorska idealna, bitwy na miecze świetlne doskonałe, muzyka doskonała. To ustanowiło nowy standard.