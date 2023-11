Doceniona przez graczy bijatyka przejdzie na model free-to-play na Steamie

Od premiery gry Killer Instinct, trzeciej części docenionej serii bijatyk zapoczątkowanej jeszcze w latach 90., minęło niedawno dziesięć lat. Z tej okazji przedstawiciele studia Iron Galaxy oficjalnie zapowiedzieli Killer Instinct Anniversary Edition – które zastąpi obecną Definitive Edition – oraz przejście podstawowej wersji gry na model free-to-play. Produkcja funkcjonuje jako darmowa już od ponad 7 lat w Microsoft Store, a teraz nadszedł czas na platformę Steam.

Killer Instinct przechodzi na free-to-play na Steamie z okazji 10. rocznicy premiery

Bezpłatna wersja bijatyki zaoferuje tryby dla jednego gracza, a także tryb lokalny oraz rankingowy, wraz z jedną, zmieniającą się co tydzień darmową postacią. Nie jest to może wiele, ale zdecydowane wystarczy, aby z grą się przynajmniej zapoznać. Jeśli chodzi o niedostępną jeszcze wersję Anniversary Edition, będzie ona kosztować 29,99 dolara, czyli około 120 złotych, i, jak już wspomniałem, zastąpi ona funkcjonującą aktualnie Definitive Edition.

Deweloperzy zapewnili, że posiadacze Definitive Edition otrzymają możliwość darmowej aktualizacji do Anniversary Edition. Ta zapewni dostęp do wszystkich 29 wojowników, całej zawartości premium wydanej do tej pory, a także VIP Booster Double XP i m.in. świąteczne dodatki.