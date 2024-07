Kiedy za wszelką cenę chcesz się zmienić – The Substance. Demi Moore, Margaret Qualley i Dennis Quaid w zwiastunie szalonego horroru

Fabuła filmu kręci się wokół nowego produktu o nazwie The Substance, który obiecuje przemienić ludzi w najlepszą wersję, o jakiej każdy marzy. Jak nie trudno się domyślić, nic nie pójdzie zgodnie z zapowiedzią i sprawy przyjmą bardzo zły obrót.

Czy marzyłeś kiedyś o lepszej wersji siebie? Powinieneś wypróbować ten nowy produkt: The Substance. To zmieniło moje życie. Dzięki The Substance możesz stworzyć inną wersję siebie, młodszą, piękniejszą, doskonalszą… Po prostu podziel się czasem. Tydzień dla jednego, tydzień dla drugiego. Idealna równowaga siedmiu dni. Łatwe, prawda? Jeśli zachowasz równowagę… co może pójść nie tak? – czytamy w oficjalnym opisie filmu.