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AC: Black Flag Resynced na rozgrywce. Czas na wycieczkę po odświeżonej Hawanie

Mikołaj Ciesielski
2026/06/27 13:30
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Premiera już w przyszłym miesiącu.

Wczoraj informowaliśmy, że nad Assassin’s Creed: Black Flag Resynced pracowało kilkanaście studiów Ubisoftu. Tymczasem premiera wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami, a kampania promocyjna trwa w najlepsze. W sieci pojawiły się bowiem nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącego remake’u czwartej odsłony serii Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Nowy gameplay z Assassin’s Creed: Black Flag Resynced prezentuje odświeżoną Hawanę

Na kanale IGN na YouTube pojawił się 8-minutowy gameplay z Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. We wspomnianym materiale wideo Jean Strachen – główna projektantka poziomów – zabiera graczy na wycieczkę po odświeżonej Hawanie. Rzućcie okiem na udostępnione fragmenty rozgrywki i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po nadchodzący remake przygód Edwarda Kenwaya.

Niezależnie od tego, czy żeglujesz po otwartym morzu, czy przemierzasz dzikie ostępy, wszędzie zobaczysz płynnie funkcjonujący otwarty świat, oparty o najnowszą wersję silnika Anvil. Przygotuj się na niesamowite widoki podczas walk z potężnymi sztormami, penetrowanie zatopionych wraków lub przedzieranie się gęste, tropikalne dżungle. Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi jak Dolby Atmos czy ray tracing, każda scena jest o wiele bardziej porywająca, ożywiając ten piękny świat – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Assassin’s Creed: Black Flag Resynced odbędzie się już 9 lipca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://youtu.be/hW2V8neZvUk

Tagi:

News
Ubisoft
gameplay
gra akcji
remake
TPP
otwarty świat
piraci
fragmenty rozgrywki
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112