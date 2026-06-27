AC: Black Flag Resynced na rozgrywce. Czas na wycieczkę po odświeżonej Hawanie

Wczoraj informowaliśmy, że nad Assassin’s Creed: Black Flag Resynced pracowało kilkanaście studiów Ubisoftu. Tymczasem premiera wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami, a kampania promocyjna trwa w najlepsze. W sieci pojawiły się bowiem nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącego remake’u czwartej odsłony serii Assassin’s Creed.

Nowy gameplay z Assassin’s Creed: Black Flag Resynced prezentuje odświeżoną Hawanę

Na kanale IGN na YouTube pojawił się 8-minutowy gameplay z Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. We wspomnianym materiale wideo Jean Strachen – główna projektantka poziomów – zabiera graczy na wycieczkę po odświeżonej Hawanie. Rzućcie okiem na udostępnione fragmenty rozgrywki i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po nadchodzący remake przygód Edwarda Kenwaya.