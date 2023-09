Kiedy 2. sezon serialu animowanego Arcane? Przed nami długie oczekiwanie

Na konferencji Video V Vision zorganizowanej przez Tencent, chińską spółkę-matkę League of Legends, ogłoszono termin premiery drugiej serii Arcane. Będzie to dopiero czwarty kwartał 2024 roku. Mówi się, że nowy sezon zadebiutuje w listopadzie, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszego. Termin ten zbiega się dodatkowo z 15. rocznicą premiery gry League of Legends.