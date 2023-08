The Game Awards 2023 zapowiedziane. Wiemy, kiedy odbędzie się 10. edycja

The Game Awards 2023 odbędzie się w Peacock Theater w Los Angeles. Więcej informacji na temat tegorocznej edycji wydarzenia mamy otrzymać jesienią. Na The Game Awards 2022 w kategorii „Gra roku” zwyciężyło Elden Ring, ale to God of War: Ragnarok zdobyło najwięcej statuetek. Która produkcja okaże się najlepsza w tym roku? Przekonamy się już za kilka miesięcy.

