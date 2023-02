Kevin Feige otrzyma wielki awans? Producent może zyskać władzę nad Gwiezdnymi wojnami i Pixarem

Kevin Feige to bez wątpienia jeden z najpotężniejszych ludzi w branży filmowej. Nic więc dziwnego, że ma jeszcze większe ambicje i jest gotowy porzucić budowane przez siebie od piętnastu lat superbohaterskie uniwersum, na rzecz wielkiego awansu, który w przyszłości pomoże mu zostać numerem dwa w Disneyu. Takimi wieściami podzielił się niedawno Jeff Sneider, który uważa, że Kevin Feige może zastąpić Alana Bergmana i zostać szefem Walt Disney Studios.

Kevin Feige z większą rolą w Disneyu?

Bergman piastował to stanowisko od 2020 do 2023 roku, ale po ostatniej restrukturyzacji wytwórni, został awansowany na współprzewodniczącego Disney Entertainment, kontrolując nie tylko produkcję i dystrybucję filmów kinowych, ale również seriali telewizyjnych i tytułów przeznaczonych do streamingu. Bergman miałby być szykowany na przejęcie fotela prezesa Disneya po odejściu Boba Igera.