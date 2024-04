Kevin Costner o powrocie do Yellowstone. Aktor przerywa milczenie

Wciąż nieznane są plany na drugą część finałowego sezonu Yellowstone. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Kevin Costner może jednak powrócić do roli Johna Duttona, aby pożegnać się z widzami. Aktor odszedł z serialu z powodu napiętego harmonogramu, chcąc zrealizować swój wymarzony projekt Horyzont, który zadebiutuje w kinach już tego lata. Teraz Costner ma więcej czasu na inne produkcje, więc w najnowszym wywiadzie wyraził chęć na powrót do Yellowstone.

Może zatoczę koło i to do mnie wróci, a jeśli tak się stanie i będę się z tym naprawdę dobrze czuć, bardzo chciałbym to zrobić – przyznał Costner.

Gwiazdora zapytano także, jak chciałby zakończyć historię Johna Duttona, czy nadejdzie na to czas. Aktor przyznał, że ma swoje wyobrażenie na ten temat, ale to sprawa twórców, dlatego chce zobaczyć, jak oni to rozwiążą.