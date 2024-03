Kevin Costner wróci na finałowy sezon Yellowstone? Aktor chce, ale na przeszkodzie stoi jeden problem

Kevin Costner poróżnił się z Taylorem Sheridanem, twórcą Yellowstone, przez co aktora miało zabraknąć w drugiej części piątego sezonu. Scenariusze do finałowej serii zostały już napisane i wkrótce rozpoczną się prace na planie. Te mogą zostać jednak zakłócone przez powrót aktora do swojej roli. Costner po nakręceniu dwuczęściowego westernu Horyzont, który zadebiutuje w kinach tego lata, znowu ma czas, aby zagrać w Yellowstone. Na przeszkodzie do powrotu może jednak stanąć Sheridan.

Kevin Costner jednak zagra w ostatnich odcinkach Yellowstone?

Twórca serialu pokłócił się z Costnerem ze względu na wygórowane oczekiwania finansowe aktora, a także przerwę między kręceniem kolejnych odcinków serialu, którą Costner chciał wykorzystać na stworzenie Horyzontu. Serwis Puck podał, że teraz aktor chce wrócić, nawet w roli epizodycznej, aby jego postać miała okazję pożegnać się z widzami Yellowstone. Nie wiadomo, jak na tę wiadomość zareaguje Taylor Sheridan.